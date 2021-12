Manuel Bortuzzo in lacrime per il ritiro di Aldo Montano

Momenti difficili quelli vissuti nel corso dell’ultima puntata del GF Vip da Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. I gieffini apprendono una brutta notizia: Aldo Montano ha deciso di dire addio al reality. “Sei il nostro campione” rivelano commossi. Il gieffino con la decisione del suo abbandono manda in crisi i suoi più cari amici.

Fonte studio GF Vip

Il campione spiega le sue motivazioni in studio, dinanzi ad Alfonso Signorini: “A casa mi aspettano e ho un figlio che voglio vedere crescere. Sapere che gli sono spuntati 4 denti e non poterlo vedere mi fa stare male”. Il conduttore del reality è anche lui visibilmente dispiaciuto per l’abbandono di un concorrente di tale calibro.

Non può fare altro che comunicare a tutti la decisione del gieffino. Il primo a crollare è proprio Manuel Bortuzzo, caro amico e di Montano. Il ragazzo non trattiene le lacrime, anche se Gianmaria Antinolfi non è da meno. Il primo saluto avviene proprio tra Manuel e Montano, nella mistery room. Si scambiano parole di affetto, di rispetto e si promettono amicizia eterna.

Poi vengono raggiunti da Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli, anche loro visibilmente scossi: “Senza di te mi sento vedova”, gli dice la cantante. “Abbiamo creato qualcosa di meraviglioso e tutto questo me lo porterò sempre nel cuore” queste le parole di Montano prima di salutare i suoi amici più cari.

Dinanzi la porta rossa, rivolgendosi a tutti i suoi compagni di viaggio, aggiunge: “Non sono mai stato bravo con gli adii” esplode l’applauso che provieni dallo studio. L’uscita dalla casa di Aldo è stata accompagnata da un lungo applauso anche da parte dei suoi compagni, che per tre mesi hanno condiviso con lui delle forti emozioni. Sui social si legge: “Sei il vincitore morale di questa edizione. Un grande campione”.