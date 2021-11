Ogni anno al GF Vip, il noto reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, assistiamo a polemiche molto dure. Questa volta a destare molto scalpore è stato Franco Bortuzzo, padre del concorrente Manuel. L’uomo infatti ha ri-postato alcune stories su Instagram facendo innervosire molto i fan del GF Vip.

Fonte Studio GF Vip

Franco è stato definito dal popolo di internet come “esagerato” e gli è stato consigliato di darsi una calmata. La storia incriminata riguarda il figlio Manuel, la bella Soleil Sorge e in maniera indiretta Lulù Selassié. L’influencer nel video dice al gieffino di non essere ancora stata nella sua stanza. Il ragazzo allora ha colto la palla al balzo per invitarla. Soleil per tutta risposta gli dice scherzosamente di organizzare una cenetta romantica.

Ovviamente l’ex nuotatore risponde assolutamente in maniera affermativa. Ma non è tutto perché poco dopo la pubblicazione Franco ha aggiunto un tutt’altro che delicato. “Vittima” di questa frase è la principessa: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip?”. Tutto questo ha scatenato una serie di attacchi di tutti i fan verso il papà dello sportivo, accusato di essere stato pesante e molto inopportuno.

Vero che Lulù è stata fin troppo gelosa. Per molti telespettatori però è una ragazza fragile che non va affatto trattata male e anzi compresa nelle sue fragilità. L’uomo in più di una occasione aveva attaccato aspramente la nobile. Spesso l’aveva definita del tutto inadatta al figlio, troppo gelosa.

Franco Bortuzzo al contrario di quanto fatto per Lulù, ha speso delle bellissime parole per Giucas Casella. Infatti lo ha definito lo zio di Manuel e ha affermato che sarà sempre nelle sue stories su Instagram e che lui è il suo vincitore. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi dopo questo ennesimo scivolone del signor Franco.