Come tutti gli anni al GF Vip, il reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, scoppiano amori e relazioni. In questa edizione sta tenendo banco quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

I due ragazzi hanno avuto un confronto in merito. Seduti in giardino hanno analizzato il loro diverso approccio al rapporto dimostrandosi entrambi molto sensibili. La principessa spiega che ama passare tempo con tutti gli altri concorrenti del GF Vip, ma di volerne un po’ di più con il suo bel ragazzo. Manuel dal canto suo dice di avere un modo completamente diverso di dimostrare le sue emozioni e i suoi sentimenti.

Si tratta soltanto di riservatezza e non di poco coinvolgimento nel rapporto. Il bel gieffino infatti dice: “La differenza tra me e te è che con te è palese, mentre io riesco a nasconderlo”. Lucrezia non nasconde di rimanerci male quando i due sono per loro conto e il ragazzo si allontana: “A volte stiamo qua da soli e tu prendi e te ne vai, io non ti dico niente ma ci rimango male”.

In ogni caso la principessa si dice estremamente contenta di averlo incontrato e di come lui l’abbia capita a livello caratteriale. Infine dice di essere un po’ esagerata e frettolosa nei suoi modi solo perché molto presa e affezionata al Gieffino. Manuel non si dice affatto disturbato, solo che ha bisogno di più tempo per lasciarsi andare per via della sua riservatezza. Poi si definisce un romantico che ama parlare più con i gesti.

Lulù riafferma la sua espansività dicendo che da tutto il suo cuore alle persone che ama, pur avendo sofferto molto in passato. Sono evidenti le differenze caratteriali tra i due giovani. Dopo questo chiarimento la bella coppia è tornata a baciarsi facendo impazzire i fan. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi.

