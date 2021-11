Ogni anno al GF Vip, il noto reality show condotto dal bravissimo Alfonso Signorini in onda Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, nascono nuove coppie, nuove complicità. La prima e più seguita di questa stagione è quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ragazzi fin dall’inizio hanno mostrato interesse reciproco.

Fonte Studio GF vip

Nel giro di pochi giorni si è passati dal qualche carezza ai baci, fino a dormire insieme. Dopo questo idillio però i due si sono allontanati a causa della forte gelosia della ragazza. Manuel e Lulù sono stati un paio di settimane a distanza, senza perdersi di vista. Da pochi giorni però hanno deciso di riprovarci. Difatti sembra essere tornata una bella complicità, gli abbracci e i baci.

Durante la festa di compleanno di Miriana Trevisan organizzata dal GF Vip, gli inquilini hanno dovuto indossare degli abiti forniti loro direttamente dalla produzione. Tutto il vestiario aveva un particolare in comune, il colore rosso. Alla principessa gli organizzatori hanno assegnato un top ed un pantaloncino abbastanza corto e ovviamente rosso. Questo abito metteva molto in risalto le curve della ragazza. Dopo la cena la principessa si è alzata e ha improvvisato un ballo con Gianmaria.

Finito è uscita in veranda per fumare. Manuel subito gli è andato dietro e gli ha rivolto una domanda: “Ma il pantaloncino va portato così? Il cu*o dev’essere fuori? E’ una domanda eh. Ti è salito?”. Lulù ha risposto dicendo di averlo alzato lei chiedendo poi se non fosse bello. Il ragazzo un po’ stizzito ha risposto che è tutto fuori.

Dopo quest’affermazione la gieffina ha accontentato il suo amato abbassando di nuovo il pantaloncino incriminato. Questa domanda ai fan è suonata come una forma di gelosia, inaspettata soprattutto perché Lulù Selassié era stata accusata di essere fin troppo possessiva. Non ci resta che vedere ulteriori sviluppi di questa relazione.