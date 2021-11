GF Vip: Manuel Bortuzzo, Montano e Katia Ricciarelli fuori prima di Natale? Le indiscrezioni

GF Vip, trapelano delle notizie che allarmano i fans del programma. A dare le scottanti anticipazioni è Amedeo Venza, che svela dei retroscena inaspettati. La notizia è questa: “Katia, Montano e Bortuzzo non continuano. Via dalla casa prima di Natale”. Ebbene sì, i concorrenti più amati di questa edizione potrebbero a breve varcare la porta rossa.

Fonte studi GF Vip

Ma le brutte notizie non arrivano mai da sole: in lista per l’abbandono ci sono anche Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Il tutto per colpa del prolungamento del dating show. Signorini e gli autori, hanno annunciato che questa edizione si prolungherà fino a Marzo. Per tale motivo, tanti dei partecipanti saranno costretti, per motivi diversi, all’abbandono, rinunciando così alla vittoria.

Manuel, Aldo e Francesca, sono i tre papabili vincitori, e di certo i protagonisti più amati del GF VIP. Ma stando a quanto riportato dall’influencer di gossip Amedeo Venza, i tre e Katia Ricciarelli, saranno di sicuro primi gieffini a lasciare il reality.

GF Vip: brutte notizie per Manuel Bortuzzo

Un’altra brutta notizia è trapelata nelle ultime ore: alcuni utenti molto attenti dichiarano che Manuel Bortuzzo, nella notte, pare abbia bestemmiato. Un episodio increscioso che mette a serio rischio la permanenza del nuotatore all’interno della casa.

Arrivano diverse segnalazioni sulla vicenda. Nelle ultime edizioni abbiamo assistito a diverse squalifiche per questo motivo. Ci sono stati tanti concorrenti squalificati, per bestemmie o frasi ritenute socialmente poco rispettose. Lo stesso Stefano Bettarini, fu squalificato dopo solo pochissimi giorni dal suo ingresso.

Quest’anno però si parla di una tolleranza diversa. Alfonso Signorini nella prima puntata, aveva dichiarato di essere stufo di questo politicamente corretto e ha aperto le porte a una più ampia tolleranza, in merito ai provvedimenti da prendere. Quindi si arriverà a eliminare un concorrente, solo se la frase viene detta in maniera volontaria ed eclatante. Ma il pubblico e la produzione faticano a tollerare le bestemmie. Con la religione non si scherza.