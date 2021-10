Tutti ormai conoscono Niccolò Bettarini, il primogenito di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini. Nel corso degli anni mamma Simona e papà Stefano hanno cercato di tenere il giovane Niccolò lontano dalle luci dei riflettori. Nonostante ciò, però, oggi il primogenito della conduttrice e dell’ex calciatore è diventato una star e spesso si ritrova al centro del gossip.

La bellezza è senza ombra di dubbio la caratteristica che lo contraddistingue. Stiamo parlando di Niccolò Bettarini, il primogenito di Simona Ventura e dell’ex marito Stefano Bettarini. Oggi Niccolò ha 23 anni ed è uno dei personaggi più amati soprattutto sui social. La sua pagina Instagram, infatti, può vantare un numero pari a più di 200 mila followers.

Come tutti sapranno, il primogenito della conduttrice e dell’ex calciatore ha un fratello minore, Giacomo Bettarini, oltre che una sorella adottiva, il cui nome è Caterina. Sin dalla sua tenera età, Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno cercato di tenere il proprio figlio lontano dalle luci dei riflettori.

Niccolò ha avuto la possibilità di studiare a Londra, dove ha anche giocato ad una squadra di calcio. Qualche anno fa, però, a causa di un infortunio al ginocchio, il primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini è tornato in Italia dove ha sognato il mondo dello spettacolo.

La nuova vita di Niccolò Bettarini, ecco cosa fa adesso il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Lo sport è stata da sempre una delle passioni più grandi di Niccolò Bettarini. Per questo il giovane ha deciso di fare della sua passione un vero e proprio lavoro. Sulla sua pagina social, infatti, i fan del primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio importante.

Pare infatti che il giovane abbia ottenuto una certificazione per diventare personal trainer. L’amore per l’attività fisica, dunque, è parte della quotidianità del giovane Niccolò che ha come obiettivo quello di dedicare allo sport gran parte delle sue giornate.