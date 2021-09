GF Vip: Manuel Bortuzzo rifiuta il bacio. Lei insiste e lui si pulisce la bocca

All’interno della casa del GF vip si è da poco creata una coppia che tiene i telespettatori incollati alla televisione. Quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto e la relazione non si sta rivelando la favola che tutti si aspettavano.

In puntata, Alfonso Signorini manda in onda le coccole che due gieffini si scambiano e Manuel sembra decisamente in imbarazzo. Molti i fans che pensano che questo interesse in questa storia sia un po’ a senso unico da parte della principessa Lulù. Quest’ultima nel corso della puntata dedica splendide parole nei confronti del campione il quale ricambia così:

“Meglio andarci con calma. Questa cosa è tanta roba quindi voglio andarci piano, davvero, anche perché non vorrei creare illusioni quindi preferisco non correre”.

Ma qualcosa negli ultimi tre giorni è evidente che sta turbando la serenità di Manuel. L’altro giorno la principessa si è avvicinata per scambiare delle coccole con il gieffino che un po’ urtato la ferma: “Occhio no ti prego questa camicia costa tantissimo”.

Ma non è l’unico episodio che lascia i fans con l’amaro in bocca. Durante una prova in cui i concorrenti del GF vip sono chiamati ad interpretare delle statue, dopo essersi truccati Lulù chiede a Manuel un bacio: “No no no non posso togliere il trucco. Ferma non posso togliere il rossetto che ho” interviene lui. Ma la principessa non si rassegna dopo diverse ore di insistenza ottiene un bacio a stampo.

GF Vip: La reazione di Manuel

La reazione di Bortuzzo non lascia dubbi: il ragazzo subito dopo si pulisce la bocca. Arrivano delle indiscrezioni che non sono però state confermate: pare che il campione abbia chiesto aiuto agli autori per uscire da questa situazione. Il tutto viene asserito da Agent Beast il quale dichiara: “Richiesta disperata al confessionale pare che Manuel abbia chiesto una mano a trovare un’uscita di emergenza dalla storia con Lulù. Paura Di ferire o mancanza di coraggio?”.

