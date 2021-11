GF Vip, Manuel Bortuzzo sbotta con Lulù: “Queste cose mi stanno sul c***o”

Lulù non si rassegna. All’interno della casa del GF Vip la ragazza cerca ogni scusa per avvicinarsi a Manuel Bortuzzo: “Ti devo dire una cosa”. Manuel è esasperato. Tra Manuel e Lulù c’è stata una storia, ma qualcosa nel corso della loro conoscenza non è andata per il verso giusto.

Fonte studi GF Vip

È un rapporto molto altalenante e i telespettatori si sono molto appassionati e affezionati a questi due ragazzi. È successo qualcosa nelle scorse ore che ha fatto nuovamente perdere le staffe al nuotatore. Bortuzzo non vuole più appartarsi con la principessa. Il gieffino vuole far chiarezza e soprattutto non alimentare false speranze nella ragazza. Lulù lo guarda con occhi sognanti e lui per distogliere l’attenzione, le prende la bandana che ha sulla testa e la fa scivolare sul suo viso.

Lulù: “Ho dei capelli di me**a”, lui: “Sono i tuoi”. Ma questo atteggiamento solleva le polemiche del web. Molti utenti accusano Manuel di poca coerenza e chiarezza: “Lunedì pomeriggio mentre erano chiusi in stanza la chiama dal vetro e la fa andare da lui. La notte post puntata le massaggia la pancia, ogni volta che fa la doccia sta lì a guardarla e sbava praticamente. Ieri l’altro le racconta un sogno erotico che ha fatto su di lei .

Poi ieri sera se ne esce con sto discorso?” Poi l’utente conclude: “Ma veramente Manuel pensa di essere credibile? Ogni cosa che fa prima è studiata insieme agli autori, ai familiari”. La principessa non demorde, si avvicina e sussurra nell’orecchio del ragazzo: “Devo dirti una cosa cortissima davvero”. Cerca di far capire che non sarà assillante e aggiunge: “È una cavolata”. Ma ormai Bortuzzo è senza pazienza e infervorato risponde: “Mi sta sul ca*** questa cosa, già te l’ho detto”.

Lei prosegue come se niente fosse: “Ieri ti ho dato un bacio sul collo, sulla guancia e non pensavo fosse un problema”. A tali parole Manuel spiega: “Non è un problema, ma in determinati momenti può dare fastidio”. Ma la principessa è ormai ripartita con le sue innumerevoli domande e chiarimenti. Vuole sapere a tutti i costi se i suoi atteggiamenti infastidiscono il gieffino, evidentemente spazientito.