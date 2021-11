Nuove discussioni all’interno della casa del GF vip. Ieri sera due concorrenti hanno iniziato un gioco finito male. Questa volta Il diverbio agghiacciante si svolge tra Davide Silvestri e Soleil Sorge.

Fonte studi GF Vip

I gieffini si sono dati battaglia per realizzare delle pizze speciali, mentre gli altri concorrenti del reality sono stati chiamati a votare per decretare il vincitore. Ad avere la meglio è Soleil, la quale per esultare ha lanciato un pugno di farina sul viso di Silvestri, arrivato dritto negli occhi.

L’attore di fronte al gesso risponde con vigore: “Ma cosa fai? Vai a fare in co, co*a. Tu sei pazza, mi bruciano gli occhi, tu non stai bene, vai a quel paese”. Alex Belli e Soleil si rendono subito conto della situazione e scappano in soccorso di Davide. Di furia provano a pulire gli occhi dalla farina con del collirio.

Ma la cosa risulta più dura di quello che sembra e l’attore continua a lamentarsi: “Brucia, grazie al cavolo che devo lavarmi. Ora che mi sono pulito vedo un po’ meglio. Mi fa male la testa. Io amo giocare, ma non in questo modo, hai veramente esagerato. Cosa puoi fare per farti perdonare? Ci sarebbe la porta rossa. La prossima volta mi spacchi una bottiglia in testa per far ridere?”. Ma la storia non finisce qui.

Dopo un’ora Davide è ancora arrabbiato e si sfoga con i suoi compagni Alex e Nazzaro: