Ancora discussioni nell’ambito amoroso nella casa del GF VIP. I protagonisti del gossip sono ancora loro: Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù. Il gieffino approfitta della notte e, lontano dai microfoni, si confida con il suo caro amico Aldo Montano. Il tutto avviene durante un confronto nel quale Manuel confida cosa è successo con Lulù e quello che si sono detti in privato.

Fonte studi GF Vip

Bortuzzo non ha mai nascosto il forte legame e la fiducia che lo lega ad Aldo. Spesso ci sono stati confronti e confidenze intime che i due gieffini si sono scambiati. Gli atleti parlano ed è evidente dalle parole di Manuel che cerca il conforto del suo compagno di viaggio. Gli argomenti sono tanti, ma nella maggior parte delle volte, il ragazzo, porta alla luce il malessere che vive con Lulù, per i suoi atteggiamenti un po’ sopra le righe.

In fin dei conti la principessa condivide la stessa casa con il ragazzo, ma spesso non lascia a quest’ultimo lo spazio di cui ha bisogno. Infatti la gieffina è stata accusata di essere un po’ troppo invadente e ossessiva, nel voler a tutti i costi trascorrere o confrontarsi, anche in maniera forzata, con Manuel.

Il ragazzo è esasperato da tale atteggiamento e racconta tutta la verità ad Aldo, senza tralasciare dettagli su quello che è successo e che gli ha detto la principessa in privato. Manuel ha un dialogo notturno con Aldo lontano dai microfoni. La conversazione è carpita dai fan più attenti che ricostruiscono il tutto.

“Mi ha chiesto un’altra possibilità… Adesso basta. Mi dice che dentro si può capire se si è compatibili, come è stato per Ignazio e Cecilia, però puoi vedere anche se una persona non va bene senza che ci perdi 8 mesi” ha spiegato Manuel ad Aldo, che ha risposto così: “Qua in 3/4 giorni te ne accorgi”. Il gieffino ora è determinato a fare chiarezza una volta per tutte.