Ginevra Lamborghini: l’ex gieffina scrive un messaggio a Marco Bellavia

Senza alcuna ombra di dubbio, Ginevra Lamborghini è stata una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata squalificata dal programma a causa delle dure parole rivolte a Marco Bellavia, l’ex giaffina ha fatto sapere ai suoi fan di aver scritto un messaggio all’ex inquilino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A causa del suo comportamento riservato nei confronti di Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini è finita al centro delle polemiche sul web. Non solo. L’ex gieffina è stata anche squalificata dal Grande Fratello Vip. Una volta uscita dal programma condotto da Alfonso Signorini, si è detta pentita delle sue azioni nei riguardi dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Alla luce di questo, per dimostrare di avere quell’umanità di cui aveva bisogno Marco Bellavia, la sorella di Elettra Lamborghini ha deciso di conttatarlo. Infatti, così come sua madre Luisa Peterlongo, anche l’ex gieffina gli ha scritto un messaggio.

A darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso le sue Instagram Stories. Queste sono state le sue parole:

Se gli ho scritto? Assolutamente sì! Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco Bellavia.Però non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo. Di potergli parlare, poterlo abbracciare e cercare di superare insieme questo brutto momento che lui sta attraversando. Perché io gli sono vicina. Quindi assolutamente mi andava di scrivergli.