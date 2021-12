GF Vip, Maria Monsè attacca Manuel Bortuzzo: “È passato dal non sopportarla ad amarla”

All’interno della casa del GF Vip si sollevano ancora le polemica. Stavolta ad avanzare lamentele è Maria Monsè nei confronti di Manuel Bortuzzo, per il suo cambio di rotta nei confronti della principessa Lulù Selassié. Maria Monsè, è recentemente finita al televoto e successivamente è stata eliminata. Dopo la sua uscita di scena, la donna continua a far parlare di sé tramite alcune dichiarazioni sui social.

Fonte studio GF Vip

L’ex gieffina fa un attacco diretto a Manuel. Ciò che non è piaciuto alla donna è stato il cambio di rotta che il nuotatore ha avuto nella sua storia con Lulù. Come tutti ben ricorderanno, la loro storia è nata come un colpo di fulmine. Ha subito un drastico arresto per via dell’insofferenza che Bortuzzo provava per attaccamento morboso che la Selassié dimostrava nei suoi confronti. Inizialmente, infatti, il ragazzo aveva preso le distanze in maniera netta dalla Principessa.

Ma da qualche giorno sembra le cose sono completamente cambiate. Il nuotatore ha perso la testa per la principessa e, dopo un clamoroso dietrofront, ha professato sentimenti importanti dichiarandosi addirittura innamorato. Un modo di fare che ha instillato dei dubbi in molti fans. A rompere il silenzio sulla vicenda è proprio, Maria Monsè, che non perde l’occasione per commentare sui social in questo modo: “Magari avessi il metabolismo veloce come Manuel Bortuzzo, che è passato dal non sopportare ad amare Lulù in tre giorni”.

Tale commento scatena le critiche di molti. L’opinione pubblica si divide in due. C’è chi sostiene la coppia e trova questo atteggiamento del tutto naturale. C’è chi invece, vede in questo cambio repentino, del gieffino, tanta falsità. Tanti sono stati i commenti alla story Instagram, poi ripubblicata dalla pagina ufficiale del GF Vip Video.

Ecco alcuni dei commenti: “Qui le devo dare merito”, ma anche “Ma quanto stai a rosicare. Insopportabile“, poi un altro aggiunge: “Sei vergognosa menomale che sei uscita eri di una pesantezza”, e ancora: “Disse quella che è stata dentro la casa da Natale a Santo Stefano”. Un utente argomenta la vicenda con una riflessione personale: “Oddio, una domanda tutti ce la siamo fatta. Però sicuro non sta né a noi né a lei giudicare se è vero o meno, con il tempo si capirà tutto!”.