GF Vip, Maria Teresa Ruta confessa: “Non ci vedremo più”

La scorsa notte al GF Vip ne sono successe di tutti i colori. I gieffini hanno deciso di fare un gioco: tutti dovevano dire quello che hanno sempre pensato degli altri. Con l’occasione, sono riusciti anche a chiudere una volta per tutte alcuni conti in sospeso. A spiazzare tutti, però, è quello che decide di confessare Maria Teresa Ruta.

Il più sgomento, davanti alla rivelazione della sua amica, è Tommaso Zorzi. Secondo Maria Teresa, anche stavolta lei e il caro amico si perderanno di vista dopo la partecipazione al reality del GF Vip. Questa stessa cosa era già successa quando entrambi avevano partecipato a Pechino Express.

Poi ha aggiunto: “E quando sono entrata qua eri l’unica persona che conoscevo…Anche se solo per 18 giorni…Lo sai che quando usciremo di qui non ci rivedremo?”. Maria Teresa non ha quasi avuto il tempo di finire, che subiti Dayane Mello ha preso la parola. La modella Brasiliana coglie la palla al balzo per lanciare una frecciatina al vetriolo l’influencer. Secondo Dayane, Tommy, sceglierebbe le amicizie in base al numero di followers su instagram. “Ma va. Se tu non hai almeno un milione di follower su Instagram non ti parlerà neppure” questa la battuta della Mello, che sembra avere un filo di verità.

Ma non finisce qui. Dayane infatti aggiunge subito: “Maria Teresa ti do un consiglio. Devi arrivare a un milione di follower su instagram”, il tutto accompagnato da una risata beffarda. Maria Teresa, invece, con la sua sensibilità che l’ha portata anche ad una crisi per la forte mancanza che sente dei suoi figli, ha voluto comunque rassicurare l’amico.

La Ruta, con un sorriso dolcissimo e benevolo, dice: “Non ci vedremo più, però ci scriveremo”. Dopo queste confessioni, i due si sono abbracciati a lungo. Chissà che la Ruta non abbia ragione? Magari Dayane Mello ci ha visto lungo.