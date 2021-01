GF Vip, Dayane Mello stupisce con il suo abito a fiori ma sapete quanto costa? Un prezzo decisamente alto per noi comuni mortali

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Puntata che ha fatto molto discutere per i vari colpi di scena e le emozioni che ci ha regalato ma anche per i look sfoggiati dai concorrenti della casa. Tra quelli, oltre a quello di Giulia Salemi, non è passato di certo inosservato l’abito indossato da Dayane Mello.

La modella si è presentata in puntata con un abito super elegante firmato Versace e con un prezzo davvero da capogiro. Sul sito della maison, infatti, il prezzo del vestito è di ben 1890 euro. Un look elegante e intramontabile che ha fatto brillare gli occhi degli spettatori.

Infatti, con la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato che tutte le invidiano, la Dayane Mello è riuscita a catturare l’attenzione su di sé e a ricevere moltissimi complimenti sui social da tutti i suoi fan.

Dunque, per l’ultima puntata andata in onda ieri sera, la modella non ha badato a spese e ha scelto di sfoggiare un look davvero mozzafiato. Sul sito ufficiale è possibile leggere la descrizione dell’abito con cui la gieffina si è presentata ieri sera in puntata:

Al tempo stesso femminile e grintoso, questo abito corto sfoggia la stampa Tie-Dye Roses. I delicati bouquet di rose che giocano con il concetto di femminilità sono presentati in tonalità acide e accostati a sovrapposizioni tie-dye. Il modello è impreziosito da una cintura in pelle con fibbia Safety Pin.

Questo è solo uno dei tanti look fashion con cui la modella si è presentata nelle dirette del programma. Dunque, oltre che per gli avvenimenti interni, i concorrenti della casa fanno parlare di sé anche per i loro look con prezzi davvero da capogiro. Infatti, anche Giulia Salemi ha fatto molto parlare di sé per l’outfit indossato ieri in puntata con un valore di circa 2000 euro.