GF Vip, Maria Teresa Ruta delusa da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: “Incompresa”

Nella casa del GF Vip il malcontento aumenta di giorno in giorno. Stavolta a lamentarsi è Maria Teresa Ruta, scontenta del comportamento di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due, infatti, non hanno mandato giù il fatto che la Ruta abbia cambiato idea di punto in bianco su chi mandare in finale.

Di conseguenza, Tommy e Stefania hanno deciso di allontanarsi da Maria Teresa, che si è subito accorta che qualcosa non stessa andando per il verso giusto. Zorzi e la Orlando si sono scagliati contro la Ruta, rimproverandole di aver scelto Pierpaolo Pretelli come finalista, poiché così facendo avrebbe aiutato Giulia Salemi rispetto a loro, con cui ha sempre condiviso un’amicizia. Secondo Tommaso, la Ruta non avrebbe mai dovuto favorire la Salemi, proprio in virtù dell’inimicizia che c’è tra i due. Insomma, la Ruta avrebbe dovuto scegliere Andrea Zelletta.

Maria Teresa ha cercato di spiegarsi, ma invano: ormai sono tutti contro di lei. La conduttrice è comprensibilmente delusa dai suoi amici, ed ha deciso di sfogarsi con Giulia Salemi. Con queste parole, Maria Teresa ha spiegato di trovarsi molto male nella casa del GF Vip al momento:

“Io rivendico di pensare con la mia testa. Mi sono trovata con le spalle al muro, non compresa dalle persone che dovrebbero sapere come sono fatta. Ci sono rimasta molto male, per come me lo hanno detto e per come mi guardano. Io ho detto subito che ci sono rimasta male, di essere delusa dal loro pensiero. Poi ci sta che ho un chiarimento con Zelletta, anche se ho detto a tutti della frase di Antonella Elia. Ha detto che era dispiaciuto, poi piangeva perché non era lui il finalista, dunque diamo peso alle cose. Gliene parlerò oggi e chiederò l’intervento di Pierpaolo, perché ho chiarito tutto e tu in diretta mi dici che non è chiaro? Da una settimana qua dentro è tutto cambiato e a me non piace”.

Ma la Ruta non è l’unica ad essere amareggiata. Anche Giulia ha da ridire su quanto successo con Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Secondo lei, ma modella brasiliana ha rivoltato Tommaso contro di lei, per avere dalla sua i concorrenti più forti. Anche Giulia ha notati il cambiamento di Tommaso, e cerca di dare un consiglio alla Ruta.

Per l’influencer, la via migliore è quella di un confronto diretto: “Vai e confrontati, non far finta di nulla che poi sei nel letto e piangi. È giusto che tu a cuore aperto delucidi il tuo atteggiamento, anche se loro ti vogliono bene e non hanno condiviso. Loro non capiscono secondo me, ho notato che sono cambiati”. Rapporti sempre più tesi insomma. Si spera che tra questi tre amatissimi concorrenti la faida finisca presto.