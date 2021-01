Famosa influencer uccisa con 14 proiettili dal marito

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito il comune brasiliano di Ponta Rora dove la tik toker e famosa influencer Eliane Ferreira Siolin è stata uccisa dal marito Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi con 14 colpi di pistola. Movente dell’omicidio le foto e i video pubblicati dalla donna che l’uomo ha ritenuto troppo appariscenti.

Ennesima storia di femminicidio. Questa volta succede in Brasile, più precisamente nel comune di Ponta Rora dove un uomo ha ucciso la moglie per aver postato delle foto in cui la donna, secondo l’uomo, appariva troppo appariscente e sexy. Al tutto si aggiunge che il folle gesto dell’uomo sia avvenuto davanti agli occhi della loro figlia di soli sei anni.

L’uomo e marito della donna che ha ucciso la moglie e famosa influencer con 14 colpi di pistola si è tolto la vita poco dopo. I corpi della donna e del marito sono stati ritrovati sul retro di un casolare di campagna che la famiglia aveva affittato.

La bimba di sei anni che ha assistito alla tragica scena è stata affidata ad alcuni parenti. Sul posto è giunta tempestivamente la polizia dopo una chiamata da parte di una vicina di casa della coppia. Gli inquirenti hanno sequestrato una pistola, dei proiettili e un caricatore di scorta che si trovavano vicino ai corpi.

I continui e violenti litigi tra la famosa influencer e il marito

Quello che si apprende dai media brasiliani, la coppia discuteva spesso per i video postati dall’influencer su Tik Tok. Altre notizie riguardano poi i fatti di violenza domestica e spesso la coppia era stata vista litigare pesantemente in pubblico.

La maggior parte delle volte oggetto dei litigi sarebbe stata la morbosa gelosia di Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi nei confronti della moglie. La morte di Eliane Ferreira Siolin rappresenta l’ennesima storia di femminicidio per mano di una mente malata. Un fatto che ha sicuramente sconvolto l’intera opinione pubblica brasiliana.