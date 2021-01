GF Vip: Maria Teresa Ruta fa un sogno ‘spinto’ su Tommaso Zorzi

Nella casa del GF Vip i mesi di reclusione cominciano a farsi sentire. I concorrenti cominciano a perdere colpi, prima fra tutti Maria Teresa Ruta. La conduttrice qualche giorno fa aveva avuto una terribile crisi emotiva. Recentemente, però, è finita al centro del gossip per un altro motivo del tutto opposto. La Ruta ha avuto un sogno a luci rosse che ha voluto raccontare, senza tralasciare alcun dettaglio, a Cecilia e Carlotta.

Il video ovviamente è diventato subito virale. Certo negli ultimi giorni non sono stati una passeggiata per la Ruta. Dopo la diretta di lunedì Maria Teresa ha avuto uno sfogo tremendo, accompagnato da una crisi di pianto e una scenata agli inquilini.

La conduttrice ha inveito contro tutti dicendo: “Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura di dormire. Sono brutta nelle clip”. Insomma, i 121 giorni nella reclusione nella casa del GF Vip cominciano a farsi sentire anche per una donna dinamica come Maria Teresa. Ma per fortuna c’è ancora qualche cosa di divertente che risolleva lo spirito in casa.

Il sogno piccante della Ruta è già uno dei momenti più cliccati del reality. Ma chi è il protagonista? Niente meno che lui, il mitico Tommaso Zorzi. La conduttrice, senza peli sulla lingua, ammette che questo è “Uno dei primi che ho fatto”. Le coinquiline intanto rimanevano sempre più sbalordite, ascoltando il racconto della Ruta. Ecco cosa ha detto: “C’era Tommaso nudo con sopra il pi*** un rigatone che io dovevo mangiare. Ma un rigatone grosso…”.

Ovviamente, Carlotta e Cecilia (ma anche gli utenti del web), sono scoppiate in una risata. Dopo questa confessione, ovviamente le ragazze hanno pesato a metterci del loro: “Pensa che incubo! Ma dopo lo hai mangiato?”. A questo punto Maria Teresa Ruta ha preferito tacere. Ma la conduttrice ha tenuto a specificare che, appena sveglia, ha voluto annotarsi ogni dettaglio di quel sogno. Questo stesso racconto è stato fatto anche al diretto interessato, Zorzi. Ma l’influencer non ha preso la cosa sul ridere come tutti gli altri.