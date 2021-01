GF Vip: Maria Teresa Ruta spiega il perché del suo crollo emotivo

Si scoprono gli altarini al GF Vip. La nuova arrivata Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta si sono prese qualche minuto per fare luce su delle questioni nate tra loro che erano ancora rimasti irrisolte. Infatti, poco fa la Ruta aveva avuto un crollo emotivo. In quel frangente, ha rivolto una frase a Cecilia, che ne è rimasta colpita.

La Capriotti, infatti, parte proprio da questo, e chiede a Maria Teresa: “Tu hai detto: ‘Mi sono venute in mente delle cose che sono successe nella stanza blu’. Che è successo nella stanza blu?”. Tutti i fan del GF Vip già sanno quanto è avvenuto a Filippo Nardi, che ha subito la squalifica per via di alcune frasi di pessimo gusto indirizzate proprio a Maria Teresa Ruta.

GF Vip: le parole di Maria Teresa Ruta

La veterana del GF, quindi, ha spiegato che il suo crollo è stato dovuto anche al ricordo di quei momenti: “È tutto un insieme di cose. Nella stanza blu c’erano Filippo, Massimiliano…non sono cose che riguardano solo te. Hanno fatto delle battute…poi c’erano Franceska, Myriam che erano carine. Ho detto stanza blu, per dire che nella casa succedevano delle cose”. Cecilia a quel punto ha domandato a Teresa il motivo per cui fosse rimasta sempre in silenzio, senza difendersi. Ecco le parole della gieffina: “Se sentivi battutine su di te, perché non gliel’hai detto?”.

La Ruta, pacatamente risponde: “Come io faccio delle battute che a volte non vengono capite, tutti fanno delle battute. Come ho detto in confessionale, essere presa in giro per le mie gonnelline… poi a tavola è stato detto che russo”. Cecilia ci ha tenuto a ribadire che quelle accuse non erano opera sua, ed ha puntato il dito contro Giulia Salemi e Carlotta Dell’Isola. Maria Teresa Ruta ha aggiunto che, ad averla ferita, sono state anche le immagini che ha visto in alcune clip.

Nei video si vedeva Maria Teresa addormentata, con la bocca aperta, e gli altri gieffini impegnati a deriderla: “Io quando ho visto le mie immagini con la bocca aperta, è stato brutto”. Cecilia, però, sottolinea che non è la Ruta a doversi sentire in difetto: “È stato brutto quello che ha detto Filippo, non perché stavi con la bocca aperta”. Ma Maria Teresa Ruta è inamovibile: “Però comunque ero brutta, è una cosa che mi ha fatto molto male. Più l’immagine di quello che è stato detto, perché quello che è stato detto, mia mamma non l’ha capito”.