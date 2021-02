GF Vip: Maria Teresa Ruta presa di mira e sbugiardata da tutti

All’interno della GF Vip, Maria Teresa Ruta ha più volte raccontato delle storie che l’hanno messa al centro delle cronache rosa. In molte occasioni la Ruta è stata smentita da altri vip, attirandosi intorno molte situazioni imbarazzanti. Ora che Mary T. è uscita in modo inaspettato dalla casa, si ritrova ad affrontare tutte le cose dette sul suo conto.

Prima la contesa liaison con Alain Delon, che l’ha messa in sfida con Alba Parietti che ha subito smentito la versione della gieffina, prima sui social e poi faccia a faccia con lei, come ospite del GF Vip. La Ruta diceva di aver soffiato il flirt con il famoso statunitense alla Parietti, che sostiene tutta un’altra versione dei fatti. Da ultimo la brutta situazione venutasi a creare con Francesco Baccini. Il cantante era stato nominato in merito ad un flirt che risalirebbe a molti anni fa.

In quell’occasione Baccini si è trovato costretto a mettere da parte la sua avversione a “riflettori e di un certo tipo di tv nazional popolare, fatta di gossip, litigate pubbliche, e panni lavati davanti alle telecamere”, con il solo scopo di smentire Maria Teresa. Il cantante si è presentato prima al GF Vip, poi dalla D’Urso e laconico ha dichiarato: “Non c’è stato nessun flirt“.

Queste parole hanno messo in chiara difficoltà anche la stessa Maria Teresa che, in diretta nazionale. La giornalista ha dovuto confermare le parole del cantante per evitare altre figuracce.

GF Vip: Guenda Goria difende sua madre

Guenda Goria, ospite a Live-Non è la D’Urso, ha attaccato senza pietà Baccini. La ragazza accusa il cantante di mancanza di tatto ed eleganza verso sua madre, che non voleva certo offendere ma anzi, richiamare alla memoria dei momenti piacevoli passati col cantautore.

Certo è che Maria Teresa Ruta, in ogni caso e per la maggior parte delle sue dichiarazioni, riceve presto una netta smentita. Viene da chiedersi se la memoria della Ruta sia davvero così malridotta o semplicemente i suoi racconti hanno sempre la capacità di pungere nel vivo la sensibilità dei diretti interessati. Chissà, di certo presto Mary T. spiegherà di più nei salotti tv.