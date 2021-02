Maria Teresa Ruta rientra nella casa attaccando Tommaso e Stefania

Maria Teresa Ruta è stata eliminata la scorsa settimana dalla casa del Grande Fratello Vip. Probabilmente le parole nei confronti di Francesco Baccini poi smentite dal cantante non sono state molto gradite all’esterno della casa.

Fonte: Mediaset

La conduttrice non ha digerito molto la nomination ricevuta in casa, così ieri sera nel corso della puntata è rientrata per parlare faccia a faccia con coloro che secondo lei l’hanno delusa di più: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

“Voi dovete pensare ai nostri cinque mesi insieme, io confidavo soprattutto in voi due, eravate i miei amici. Io sono arrabbiata con me stessa, perché nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto male” – ha rivelato la Ruta.

Maria Teresa Ruta confessa di esserci rimasta male

La Ruta ha così confidato di esserci rimasta molto male di alcune frase dette dietro da loro e che le sono poi state mostrate una volta uscita dalla casa. Ad Alfonso Signorini, la Ruta ha così ammesso di essersi sentita tradita:

“Mi sono sentita tradita perché io ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro avessero compreso fino in fondo come ero fatta, il fatto che loro non parlassero più con me l’ho trovato strano”.

Fonte: Mediaset

Tommaso però non ci sta e ci ha tenuto a specificare che anche loro nelle ultime settimane avevano notato un cambiamento nell’atteggiamento di Maria Teresa.

“Nelle ultime settimane abbiamo notato forse da parte tua un atteggiamento che non riuscivamo a capire. Quando ti vedevo già sono sempre venuto a parlarti, tante volte pensavo fosse frutto della stanchezza” – ha detto.

Fonte: Mediaset

Intanto nella casa la meta della finale si fa sempre più vicina e per questo iniziano ad esserci dei veri spaccamenti. Nell’aria tesa, però, alcuni sentimenti sono riusciti a resistere e a sbocciare. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, dopo essersi osservati a distanza, si sono finalmente avvicinati e, inaspettatamente, si sono dichiarati arrivando a sfiorare anche un bacio.