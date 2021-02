GF Vip, Maria Teresa Ruta rivela: “Se ne sono infischiati. Recitano tutti”

Maria Teresa Ruta era dentro la casa del GF Vip da mesi ormai, quando è stata nominata. La gieffina ha superato incolume infinite nomination, ma tutte le cose belle finiscono. L’ultima è stata quella fatale purtroppo, e la Ruta ha fatto la sua uscita dalla porta rossa. Sono ventidue le nomination che Maria Teresa Ruta ha superato prima che le fosse preclusa la possibilità di arrivare in finale.

I fan più sfegatati di sicuro non hanno affatto accolto di buon grado la notizia. Ma ad essere rimasta sinceramente amareggiata è stata la stessa Mary T., che inizia a nutrire forti dubbi sulla sincerità dei suoi ex coinquilini. A quanto spiega la Ruta, alcuni comportamenti dei gieffini prima della sua eliminazione l’hanno insospettita, tanto che in un’intervista al settimanale Chi ha confessato: “Volevo scappare”. Poi Maria Teresa ha spiegato uno dei motivi per cui si è fortemente risentita: “Quando il verdetto riguardava altre persone, queste ricevevano immediatamente affetto, ma per me non c’è stato nessuno slancio. Credo che abbiano recitato tutti”.

Per farla breve Mary T. non ha apprezzato i comportamenti scostanti dei suoi così detti amici, per cui lei invece ha sempre dato del suo meglio. “Se stavo male io nessuno mi chiedeva mai niente, ma io invece c’ero” lamenta la conduttrice. In effetti la Ruta non sbaglia nel dire che: “Mi vedevano come una madre e quindi se ne sono infischiati di come sta una madre, aspettavano che fossi pronta a preparare la pappa”. Queste dichiarazione sono arrivate quando l’eliminazione era ancora fresca. Ma la cosa che la donna non ha perdonato è stata la nomination di Tommaso Zorzi. La conduttrice rivela a cuore aperto la sua delusione: “Non ha detto la verità. Insomma, la donna provando non poco rancore ha parole davvero dure. Non voleva votare Giulia per fare bella figura e poi voleva salvare Stefania”.

La Ruta, poi, racconta di aver fatto caso a molti cambiamenti nella casa nei suoi ultimi giorni al GF Vip, tanto da sentirsi addirittura molto confusa. Quanto accaduto con Zorzi ha lasciato decisamente un segno nella conduttrice. Infatti quella che era nella casa una delle sue amiche più care, oggi sembra non avere intenzione di perdonarlo: “Sono rimasta delusa dal fatto che non me lo abbia detto, anche se so che è stata Stefania a consigliargli di non dirmi nulla”. Ma una cosa positiva c’è: ora che il reality volge al termine, la Ruta si sente pronta a fare un pronostico sul possibile vincitore.

La conduttrice fa qualche nome, che non sono diversi da quelli che hanno pensato i telespettatori: Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Questa la motivazione: “Lui è generoso, lei è una concorrente che ammette di essere una concorrente”. Quanto alle relazioni nate dietro la porta rossa del GF Vip, Mary T. non sembra credere che la coppia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli. Mentre è molto speranzosa su Rosalinda e Andrea Zenga, che recentemente hanno fatto qualche passo in più.