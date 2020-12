GF Vip: Maria Teresa Ruta svela il nome del vincitore del reality

Grandi colpi di scena nel GF VIP. Questa volta parliamo di Maria Teresa Ruta che, in un momento di confidenza con una sua coinquilina, si è lasciata sfuggire il nome del vincitore del reality. Immediatamente impazzano le polemiche sul web. Nella casa del Grande Fratello VIP stanno cambiando le dinamiche.

Il reality ha perso concorrenti di punta come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. La loro uscita ha destabilizzato le dinamiche del gioco. I due erano di certo i protagonisti più discussi di questa edizione. Ma questa volta a regalare nuovi spunti ci pensa l’ex di Amedeo Goria: le sue dichiarazioni hanno dato molto da parlare al web.

Maria Teresa Ruta svela il nome del vincitore e le sue affermazioni vengono fatte con tale convinzione e fermezza da sollevare non poche polemiche. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La scorsa puntata ha regalato a Stefania Orlando giorni di malumore.

In diretta, Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno definito la conduttrice una falsa, portando alla luce alcuni eventi per attestare le loro parole.

GF Vip: la Ruta consola Stefania Orlando

A consolare la Orlando arriva Maria Teresa Ruta che, per calmare la sua amica dice: “C’è qualcuno che sta giocando. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. A noi non frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Ma soprattutto non giochiamo sulla pelle degli altri, c’è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima”.

Ovviamente queste pole vengono analizzate una per una dal popolo del web, che insorge e polemizza sulla questione, dando per certo che la Ruta sappia più di quanto dice. A noi non resta che attendere il corso degli eventi per sapere se Maria Teresa ha effettivamente ragione e se il vincitore di questa edizione del GF Vip, sia effettivamente Tommaso Zorzi. GF Vip: ancora polemiche nella casa. Maria Teresa Ruta parlando con Stefania Orlando svela il nome del vincitore del reality