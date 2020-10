Mario Balotelli, dopo il vespaio alzato durante la scorsa diretta del GF Vip, pare essersi affezionato alla posizione di commentatore del reality. Infatti, sul suo profilo Twitter, spunta un commento del calciatore sulle parole dette da Maria Teresa Ruta all’interno della casa.

“Tutti predicano bene e razzolano male“, questo il Tweet di Balotelli. Il calciatore commenta la scelta di Maria Teresa Ruta di parlare, davanti a tutti, dei suoi conti in sospeso con l’ex marito Amedeo Goria. Balotelli ha deciso di esprimersi, pubblicando un Tweet contro Maria Teresa Ruta:

“Ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razzolano male e in più giudicano MAH”.

Ovviamente questa presa di posizione sui social, ha attirato anche le forti critiche del web. In realtà, il calciatore ha deciso di commentare il programma in un momento in cui, il pubblico, è ancora arrabbiato per la frase rivolta alla sua ex la scorsa settima.

Le risposte al suo ultimo Tweet sono spesso anche dai toni molto vivaci, qualcuno ad esempio ha scritto:

“Tuo fratello ha alzato la voce nei confronti di una ragazza che non le aveva fatto niente, Maria Teresa nei confronti del padre di sua figlia che le ha detto cose bruttissime, è diverso”.

Nel frattempo i nuovi ingressi nella casa del GF Vip, previsti per la tredicesima puntata, sono saltati per un sospetto contatto con un malato di covid. La puntata, quindi, si è incentrata sul rapporto tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Alfonso Signorini ha riportato a Guenda le dichiarazioni in cui il suo papà Amedeo Goria, la definisce “bipolare”. La reazione della Ruta è stata molto irruenta nei confronti del suo ex marito.