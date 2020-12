Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò: acceso diverbio, “ti spezzo le gambine”

Scontro molto acceso quello andato in scena qualche ora fa tra Sonia Lorenzini e Rosalinda Cannavò. Il motivo del litigio sono i messaggi che Mario Ermito avrebbe scambiato sia con una che con l’altra. Rosalinda ha messo in guardia Sonia sul ragazzo, additandolo come “provolone” di turno. Al tempo stesso Sonia aveva legato molto con Rosalinda arrivando anche ad aprirsi molto con lei dimostrandole fiducia. Ma quando la siciliana le ha regalato una bella nomination, la Lorenzini si è ricreduta parecchio sulla bontà della loro amicizia ed è andata su tutte le furie.

“Hai fatto la finta tonta, mi hai messo la pulce nell’orecchio e poi me l’hai messo in quel posto! Sei una gran furba! Adesso tutto ha senso” – ha gridato Sonia a Rosalinda, durante uno scontro molto acceso in stanza arancione

Poi andando via ha continuato ad urlare tra sè e sè a voce alta contro la Cannavò:

“Ho legato con poche persone e guarda te questa, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi’, ma va…falsa! falsa! vipera! gliele faccio cadere tutte le maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro. Le persone che fanno i giochetti così subdoli no…ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine” – ha detto.

Sonia aveva legato con poche persone in casa e una di queste era certamente Rosalinda. Per questo il comportamento della siciliana non l’ha proprio capito ed è andata in crisi.

