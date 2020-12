Gf Vip: “Mi aveva detto che se entrava lasciava la fidanzata, ora le manda cuori”. Smascherato il concorrente

Alfonso Signorini durante le consuete puntate di Casa Chi è intento molto spesso a svelare particolari nuovi sulle vicende di alcuni personaggi che sono nella casa del Grande Fratello Vip. La scorsa puntata ha svelato un aneddoto su un personaggio che in fase di provino diceva una cosa e ora invece in casa si comporta diversamente.

“C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata ‘Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfancu*o e non mi ricordo neanche più di lei’. E adesso è nella casa a fare i cuoricini”– ha rivelato Signorini.

Gf Vip: l’allusione è per Andrea Zelletta

Quando il giornalista Gabriele Parpiglia che era in collegamento, gli ha chiesto se fosse il solito concorrente che durante il provino avrebbe detto ‘fra la fidanzata ed il Grande Fratello preferisco il Grande Fratello‘, Alfonso Signorini si è messo a ridere e non ha risposto. L’allusione sarebbe nei confronti di Andrea Zelletta, visto che già in una scorsa puntata di settembre Parpiglia confessò di una sua dichiarazione fatta in sede di provino.

“Su Zelletta a me è arrivata una voce che non so se corrisponde al vero, ma pare che quando è stato provinato gli sia stato chiesto ‘Ma fra il Grande Fratello e la tua fidanzata chi preferisci?’ e lui ha risposto ‘il Grande Fratello’. Magari lo manderanno in onda o magari mi sbaglio io. Questa risposta ovviamente, se fosse vera, gli apre un mondo”– rivelò Parpiglia.

In puntata non si è mai parlato di queste dichiarazioni, ma chissà la sua fidanzata come l’ha presa. Alla fine che Alfonso Signorini alludesse a Zelletta alla fine c’erano pochi dubbi considerato che in casa sono rimasti solo 6 uomini, di cui 3 dichiarati single, 2 gay. L’unico fidanzato è lui.