Nelle ultime ore su Twitter circola una notizia riguardo una certa fuga di sponsor del GF Vip, per alcune dichiarazioni pesanti fatte dalla concorrente di punta Katia Ricciarelli. Ebbene, niente di vero. Nessuna fuga, solo una cascata di hashtag che sta riempiendo Twitter e che citano così #FuoriKatia. Ovviamente è un chiaro riferimento alla Ricciarelli.

Katia è senza ombra di dubbio una delle protagoniste Over indiscusse di questa nuova edizione del GF Vip. Spesso è al centro delle attenzioni, per via delle discussioni che si intavolano in sua presenza. Una tra le tante è quella da poco nata con una delle sorelle Selassié. Parliamo di Lulù. Il mondo social si scatena, accusando la cantante lirica di essere un po’ troppo volgare, maleducata e fuori luogo: “Non conta l’età, conta il rispetto reciproco”.

C’è qualcuno che addirittura esprime la volontà di vedere la Ricci fuori dal reality. “Il provvedimento disciplinare contro Katia per frasi razziste, omofobe, sessiste, ecc., quando lo prendiamo?”. Ma non solo: si accusa anche Alfonso Signorini di favoritismo nei confronti della gieffina.

Un Tweet cita esattamente tali parole: “La produzione del Grande Fratello Vip, scegliendo di non redarguire la concorrente Ricciarelli sulla base di un dichiarato nuovo approccio avverso al “politicamente corretto”, lascia passare il messaggio che termini del genere siano accettabili. Data la risonanza mediatica del programma, crediamo che questo approccio sia pericoloso e contrario a principi di buona educazione, civiltà e rispetto della dignità della persona. Chiediamo, quindi, che la concorrente Katia Ricciarelli venga squalificata dal gioco”.

Più voci che si uniscono in una sola richiesta, chiara e senza mezzi termini. Da qui la fuga della notizie dell’abbattimento degli sponsor al reality. Ma in realtà, i customer care dei prodotti hanno solo dichiarato di dissociarsi, in maniera netta, anche loro, da tutto ciò che ritengo scorretto e fuori luogo.