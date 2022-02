L’allontanamento di Manila Nazzaro da Soleil, ha lasciato grande spazio per tutti quei gieffini che si sono schierati contro la Sorge. Nasce così una grande affinità nel GF Vip, tra la Nazzaro e Miriana Trevisan.

Fonte studio GF Vip

Le due trascorrono gran parte del loro tempo a parlare o sparlare di tutti. Ma oggi viaggiava nell’aria un segreto davvero particolare tanto da spingere le due donne a comunicare in codice per non farsi capire. La Trevisan chiede a Manila di seguirla in camera.

Arrivate nella stanza la showgirl apre l’armadio per cercare di non farsi vedere dalle telecamere e fa dei gesti per comunicare in codice. Non contenta, sullo sportello dell’armadio, con il dito, ha cominciato a disegnare delle lettere.

La conversazione segreta viene interrotta bruscamente dall’arrivo in camera di Jessica Selassié, che beccate le due vipponi esclama: “Ma ragazze?!”. Ma non solo, quando si voltano le gieffine si accorgono di avere le telecamere puntate addosso e le loro espressioni fanno ben comprendere che la conversazione era estremamente segreta.

Alcuni utenti sostengono che Miriana stesse parlando di Gianluca e dell’eliminazione, che secondo lei, arriverà a discapito del ragazzo. Le due Vippone hanno ipotizzato che domani tra Kabir, Antonio e Gianluca a dover abbandonare il reality del GF VIP sarà proprio Gianluca.

Ecco cosa avrebbero detto: “Questo spazio adesso è occupato dalle cose di Gianluca, ma domani probabilmente si libera tutto” riferito all’armadio. Vero è che se si fanno dei piccoli conti, senza andare troppo lontano con la fantasia, si può ben capire che la percentuale di probabilità che sia proprio lui a varcare la porta rossa, è molto alta.

Ma il GF VIP ci ha stupito in più occasioni. Come nel televoto per la finale tra Soleil Sorge e Delia Duran, erano tutti convinti che sarebbe stata Soleil ad essere la finalista, ma il televoto ha completamente ribaltato il verdetto.