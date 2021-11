Ogni anno al GF Vip, il noto reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci sono stati dei personaggi che hanno spiccato più di altri. In questa edizione più di qualcuno ha avuto ruolo di protagonista. Negli ultimi tempi si è parlato molto di Miriana Trevisan.

Fonte Studio GF Vip

Inizialmente per il suo rapporto finito male con Nicola Pisù. In seguito la donna è stata al centro di numerosi litigi. Da qui il fatto che un po’ tutti nella casa del GF Vip abbiano cominciato ad accusarla di sembrare una santarellina per poi dimostrarsi tutt’altro che buona. Uno degli episodi più recenti riguarda lo scontro con Katia Ricciarelli con tanto di malore per la cantante.

L’ultimo però è avvenuto ai danni di Giucas Casella. Miriana infatti ha preso una parrucca di Soleil Sorge per fare uno scherzo all’illusionista. La donna infatti si è finta una modella russa nuova partecipante del gioco scherzando con il simpatico “paragnosta” che non l’ha riconosciuta. Bisogna ricordare che l’uomo aveva già avuto difficoltà a riconoscere Maria Monsé che è entrata insieme a Patrizia Pellegrino l’altra sera a far parte del cast.

Dopo questo scherzo i fan della trasmissione dai social l’hanno attaccata. Miriana è stata accusata di prendere in giro Giucas per questa sua problematica definendo lo scherzo quantomeno inopportuno. Un fan ha scritto che non è affatto uno scherzo prendere in giro un uomo anziano che a volte va in confusione.

Un altro si è chiesto cosa volesse fare Miriana con la parrucca che usa Soleil Sorge per impersonare Magda se non prendere in giro un anziano come l’illusionista che ha evidenti difficoltà a capire alcune volte. Queste le opinioni di molti telespettatori. Non ci resta che seguire le prossime puntate per capire se questo scherzo possa avere o meno delle ripercussioni per Miriana Trevisan.