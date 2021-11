GF Vip: Miriana Trevisan rivela i piani della produzione

Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha abituati a polemiche, scontri e dinamiche molto interessanti. In questa stagione gli spunti ci sono stati ma a quanto pare stanno sorgendo dei problemi. Sembrerebbe infatti che i concorrenti abbiano avuto delle comunicazioni dalla produzione.

Fonte Studio GF Vip

A raccontare questo episodio è Miriana Trevisan. La donna è stata al centro di molte situazioni interessanti nella casa del GF Vip. Infatti è stata protagonista del rapporto tormentato con Nicola Pisù. Ovviamente non è stata l’unica a destare l’interesse del pubblico. Molto seguiti sono stati anche Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié per il loro rapporto burrascoso. Il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e la moglie dell’attore Delia Duran ha destato interesse. In ogni caso Miriana ha raccontato una cosa che ha veramente fatto storcere il naso ed insorgere i fan.

La showgirl ha confessato che gli autori del programma per correre ai ripari sulla “sonnolenza” dei concorrenti sono intervenuti. Più volte hanno ripreso gli stessi e invitati ad esporsi di più. Il tutto con rimproveri veri e propri. Probabilmente gli inquilini più avanti con l’età non si mettono troppo in mostra con polemiche e litigi cercando più il relax. I più giovani invece non vogliono “bruciarsi” agl’occhi del pubblico.

Oltretutto alcuni personaggi che creavano dinamiche sono già usciti al televoto. Fatto sta che il programma stenta a decollare. Il pubblico però non ci sta e accusa la produzione. Colpa degli organizzatori per la scelta dei concorrenti e ancor più colpevoli di aver chiesto ai Vip di essere diversi da come sono realmente.

Nel frattempo per rivitalizzare il programma sono entrate due donne, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Non ci resta che attendere la prossima puntata per vedere se i rimproveri e i nuovi ingressi abbiano sortito gli effetti desiderati.