Patrizia Pellegrino: poche ore per creare già scompiglio in casa

Sono bastate poche ore per creare il caos in casa

Due nuovi ingressi ieri nella casa del Grande Fratello Vip: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. In particolare quest’ultima in pochissime ore è già riuscita a creare scompiglio. Già l’inizio è stato tutto un programma con la clip di presentazione in cui ha criticato Soleil e Alex Belli. “Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosa, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito” – ha detto.

Parole che hanno giustamente irritato i due diretti interessati che al termine della puntata hanno deciso di chiamare in disparte la Pellegrino per chiarire. La nuova inquilina però si è rimangiato tutto.

“Io contro di voi? Ma quando mai. Poi ti conosco da una vita Alex. Magari ho detto che lei sta cercando di ammaliarti con il suo fascino e tu ti sei lasciato ammaliare un po’. Soltanto questo, non ho detto nulla di più. Ti conosco da tanto e quindi ti credo se dici che Soleil non ha doppi fini nei tuoi confronti” – ha detto.

“Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così” – ha controbattuto Soleil.

Ma Patrizia ha proseguito con un atteggiamento diverso. “No tesoro, ricordi male, davvero. Io ho detto che sei molto bella e intelligente e che conosci la tv. Era la mia voce, saprò cosa ho detto? Poi Alex lo conosco da tantissimo“.

Ma non solo lo scontro con Soleil e Alex, Patrizia Pellegrino ha avuto anche da ridire sulla spesa pretendendo di mangiare pesce almeno 3 volte la settimana. Atteggiamento che ha fatto innervosire Manila Nazzaro che ha detto: “Noi qui non mangiamo pesce. Ok, sì costa come la carne ma non lo prendiamo mai, non è buono quello che arriva. Ci abbiamo già provato e non lo prenderemo“.