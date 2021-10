Come ogni anno il GF Vip, il seguitissimo reality show condotto con grande maestria da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci riserva grandi colpi di scena. Anche questa edizione non è affatto da meno. Protagonista di uno degli ultimi in ordine di tempo è Miriana Trevisan.

La bella donna, già più volte sotto i riflettori per la sua presunta relazione con Nicola Pisù, durante la notte non si sarebbe sentita bene. La soubrette improvvisamente ha avvertito dei forti dolori all’interno della casa del GF Vip. La possibile causa del malore potrebbe essere il peso della grossa cesta della spesa trasportata da lei.

Presumibilmente lo sforzo sostenuto dalla soubrette sarebbe la causa della sua sofferenza. Ad aggravare la cosa il fatto che Miriana avrebbe effettuato un serio intervento chirurgico poco prima di entrare nella casa del GF Vip. Questa operazione potrebbe avergli arrecato i forti dolori o quantomeno potrebbe averli acuiti. Vista la grande sofferenza della soubrette e l’agitazione degli inquilini, con una certa tempestività la produzione ha chiamato ad intervenire un dottore per visitare la malcapitata.

Nel frattempo i fan molto colpiti dall’accaduto hanno cominciato a commentare sui social il fatto, dimostrando anche molta apprensione e molto affetto per la bella napoletana. Nei vari video in giro per il web si sente chiaramente Lulù Selassié affermare che è stata richiesta la presenza di un medico per visionare la situazione. La regia appena compresa la serietà del malessere ha preferito staccare le immagini.

Fonte Studio GF Vip

Questa decisione ha alimentato ancora di più la curiosità e la preoccupazione dei numerosi fan. Oltretutto non ha chiarito in nessun modo le condizioni della sfortunata Miriana. Non ci resta che attendere ulteriori notizie relative alla salute della bella soubrette. Speriamo che tutto si risolva nel migliore dei modi