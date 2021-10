Miriana Trevisan e le sue doti paranormali: predice il futuro e vede un’entità vicino a Sophie

Le notti nella casa del Grande Fratello Vip si tingono di mistero. Tutta colpa di Miriana Trevisan che oltre a coltivare la sua storia con Nicola, sta mettendo in mostra tutte le sue doti di veggente. Alcune notti fa Miriana ha letto il futuro sentimentale di Sophie Codegoni e Lulù Selassiè. Prima si è concentrata su Sophie dicendo di essere certa che fuori dalla casa ci sia un uomo ad aspettarla.

“Vedo questo uomo adulto, grande ha dai 45 ai 50 anni, tatuato e muscoloso. Lui è castano scuro un po’ brizzolato, lo conosci già. Avete avuto un rapporto particolare. L’amore in generale c’è questo uomo protettivo, state bene, ma dopo un po’ ti potresti stufare. Però vedo Gianmaria nel presente. Il futuro tanto è tutto espresso davanti a noi. Non c’è un vero distacco. Il futuro è presente” – gli ha detto. Un futuro che sembra un po’ una burla visto che la descrizione dell’uomo pare somigliare esattamente a quella di Fabrizio Corona che ha avuto un flirt con Sophie.

Miriana Trevisan dice di vedere una figura vicino Sophie

Poi Miriana ha detto di vedere una figura vicino a lei:

“Hai qualcuno che ti protegge dietro. Non è tanto alto. Pensi sia tuo nonno? Allora è lui. Dice che lui sta bene, è passato tutto. Dov’è lui è bellissimo, va tutto bene, è sereno. Lo vedo adesso, vedo tutto”.

Poi passa alla piccola Lulù anticipandole l’arrivo di un uomo nella sua vita che però pare non corrispondere alla figura di Manuel Bortuzzo.

“L’amore per te lo vedo non in Italia, in un’isola, forse in Inghilterra. Lui è alto magro, vi incontrate in un locale. Lo vedo, è scozzese. Vi incontrate in questa parte buia di Londra. Ti assomiglierà tanto. Si tratta di uno scozzese che viaggia molto. Un ragazzo molto bello, ribelle e non convenzionale” – la sua previsione.