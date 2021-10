Ogni anno al GF Vip, il popolare reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, nascono nuove relazioni. In questa edizione dopo quella nata tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié e subito finita in malo modo ne starebbe nascendo un’altra. Stiamo parlando di quella tra Miriana Trevisan e Nicola Pisù. Difatti già da molti giorni i due sono molto vicini. Ma sorgono molti dubbi in merito.

Fonte Studio GF Vip

I due protagonisti ieri sera durante una cena nella Love Boat si sono baciati. La soubrette però ha chiesto al giovane di non raccontare nulla agli altri concorrenti del GF Vip che hanno visto solo pochi momenti della cena. Miriana continua ad alimentare molte indiscrezioni riguardo al sua vita sentimentale fuori la casa. A tal proposito Alfonso Signorini durante la puntata ha chiesto a Miriana se fosse vero che fuori la casa ci sia qualcuno che l’aspetta.

Infatti dopo averla chiamata nel confessionale gli chiesto: “Non è che questa tua ritrosia sia legata a una promessa che hai fatto a una persona che è fuori dalla casa che ti aspetta e ha preso delle scelte importanti per te?». Poi lo scaltro conduttore ha continuato: «Non conosci nessun Bruno? Io mi fido di quello che dici però sappi che fuori si dice altro. Per me l’importante è che ti senti libera lì dentro. Se è come dici tu, lasciati andare», ha concluso Alfonso.

Riguardo questa vicenda il settimanale “Chi” conferma lo scoop di Signorini dicendo che Miriana fuori dalla casa avrebbe lasciato un cuore “appeso”. Si tratterebbe di un imprenditore milanese al quale la soubrette avrebbe promesso amore prima di entrare nella trasmissione.

In ogni caso la Trevisan ha negato e ha rassicurato Alfonso Signorini dicendo che non ha nessuno fuori la casa che l’aspetta. Visto il bacio scambiato con Nicola Pisù non ci resta che attendere ulteriori sviluppi