Nella casa del Grande Fratello Vip troviamo anche Katia Ricciarelli che nel reality sta dimostrando di non avere peli sulla lingua e si sta lasciando andare a dei commenti poco ortodossi su alcuni coinquilini. Una delle prese di mira è stata Jo Squillo entrata in gioco venerdì scorso. L’ex moglie di Pippo Baudo si è detta preoccupata per il suo ingresso soprattutto per la sua dieta vegana. Nel confessionale si è lasciata andare a delle dichiarazioni che stanno facendo discutere.

“La Jo è una forza della natura. Ci romperà un po’ le scatole per via… sai è vegana, non vegana. Qui mangiano carne” – ha detto la Ricciarelli.

Insomma, il veganesimo e lo stile di vita di Jo Squillo non sembrano andare giù alla Ricciarelli. Ma in confessionale Katia ne ha anche per Giucas Casella per il quale non nasconde un velo di tenerezza: “Ho più l’impressione che dobbiamo noi far divertire lui” – ha detto.

Katia Ricciarelli commossa ricordando l’amore con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli è stata sposata con Pippo Baudo per tantissimi anni e ieri in trasmissione Alfonso Signorini gli ha fatto una sorpresa facendogli ricordare gli amori più grandi della sua vita. E quella con Pippo Baudo inevitabilmente lo è stato.

“Grazie Pippo, è inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto e che sei un grande professionista e in qualsiasi momento se io posso correre per qualsiasi cosa, sono qua” – le parole della Ricciarelli.

Il soprano ha ricordato poi l’ultima volta che si sono incontrati all’Arena di Verona durante un evento musicale che vedeva protagonista proprio Katia Ricciarelli: “Durante la Traviata di Zeffirelli dovevo fare i gradoni dell’Arena. Quando gli sono passata davanti lui mi ha detto di stare attenta ‘perché i gradoni sono pericolosissimi’. Lì lo avrei riabbracciato di nuovo” – ha ammesso.

