Ogni anno il GF Vip, il reality show condotto con grande sapienza da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci fa vedere delle liti e delle discussioni memorabili. Anche questa stagione segue il copione delle precedenti. L’ultima che ha animato la casa del GF Vip in ordine di tempo è quella avvenuta la notte dopo la puntata di venerdì.

Fonte Studio GF Vip

Protagoniste la bella e polemica Soleil Sorge e la soubrette Miriana Trevisan. La giovane gieffina dopo la stressante diretta con tanto di confronto con Delia Duran e Alex Belli, si è avvicinata a Miriana che si trovava in veranda. Con fare ironico gli ha fatto i complimenti riguardo un parere espresso dalla protagonista di Non è la Rai riguardo l’amicizia che lega Soleil e Alex.

Dopo questo la giovane influencer è scappata in sauna dando però appuntamento Miriana al giorno dopo per un confronto. La Trevisan però visibilmente contrariata l’ha seguita per parlare subito. Subito si è acceso un litigio con parole pesanti. La soubrette si è molto infastidita dell’intromissione di Soleil nel rapporto che ha con Nicola Pisù.

“Non ho niente da nascondere e non venire ad insegnarmi nulla visto che prima stavi parlando di me e Nicola” ha esordito la bella napoletana. Poi ha continuato accusando Soleil di voler trovare una nuova vittima dopo Gianmaria Antinolfi. Soleil di tutta risposta ha affermato di non voler attaccare nessuno e che lei le è sempre stata vicina. Miriana ha poi ribadito la volontà della sua compagna di casa di isolare sempre qualcuno.

L’influencer ha subito ribattuto accusando la soubrette: “Brava, le hai imparate le battute. Fino a poco tempo fa dicevi che le persone ti emarginavano e che io avevo capito tutto e che ero l’unica vera e adesso…”. Miriana ha poi affermato che probabilmente aveva ragione Raffaella Fico quando rivolgendosi a Soleil l’accusava di rigirarsi tutto. La Trevisan ha poi concluso con una bordata: “Tieniti il tuo Alex. Isolalo ancora che l’abbiamo perso”. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi di questa vicenda tutt’altro che conclusa.