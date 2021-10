Raffaella Fico dopo l'eliminazione è sparita dai social e non si è presentata in puntata lunedì

Ogni anno il GF Vip, l’amato reality show condotto con grande capacità da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci riservato sorprese durante le eliminazioni. Anche in questa edizione ce ne sono state. L’ultima in ordine di tempo è stata quella di Raffaella Fico. La bella donna è stata eliminata al televoto contro Miriana Trevisan e Carmen Russo.

Foto Studio GF Vip

La cosa che ha destato più sorpresa però è stata l’assenza della valletta nello studio del GF Vip dopo essere uscita dalla casa. Infatti nel parterre dei concorrenti eliminati lei non era presente. Oltretutto in questi giorni Raffaella sembra essere sparita. La showgirl non mette più stati su Instagram, non utilizza i social. La Fico subito dopo la sua uscita dalla casa ha raggiunto lo studio.

Qui ha detto che la sua speranza era quella di avere il “biglietto di ritorno” con il quale sarebbe potuta rientrare nella casa. Ma questo non è avvenuto. Dopo la puntata del 22 ottobre la ragazza ha fatto perdere le sue tracce. Tutti si aspettavano la sua presenza durante la puntata di lunedì, anche con l’idea che si sarebbe tolta diversi sassolini dalle scarpe, ma così non è stato.

In molti pensano che la spiegazione potrebbe essere la grande delusione o il dispiacere. Da segnalare il fatto che Amedeo Goria e Tommaso Eletti erano regolarmente al loro posto. L’ipotesi che circola di più nel web è che la bella napoletana avrebbe una certa difficoltà a digerire di aver perso al televoto contro Carmen e Miriana.

Indigesto sarebbe stato anche il “festeggiamento” di Soleil per la sua eliminazione. Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere se l’ex concorrente tornerà sui suoi passi rientrando in studio e le eventuali motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto.