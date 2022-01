È ormai un po’ che circola la notizia, secondo cui Delia Duran potrebbe diventare una nuova concorrente del GF Vip. Ormai data per certa, si sa che la moglie di Belli dovrebbe fare a breve il suo ingresso, previsto dalle anticipazioni per il 3 di Gennaio. È una notizia che però ovviamente gli inquilini non hanno ricevuto.

L’effetto sorpresa è una carta vincente del reality. Tutti si domandano: cosa succederà tra Soleil e Delia? Qualche piccola idea ce la siamo fatta, grazie a un evento inaspettato. L’ultimo giorno dell’anno, qualcuno ha ben deciso di chiudere in bellezza. Un fan si è posizionato fuori dalle mura della casa e, munito di megafono, ha gridato a squarciagola la notizia nella speranza di mettere in guardia la Sorge.

L’influencer in quel momento stava ballando in giardino, con in dosso la felpa di Alex, ma ha preferito far finta di niente. Ai fans, però, viene un dubbio spontaneo. La gieffina ha di sicuro ascoltato la notizia, ma forse non ha ben inteso di chi si tratti. Non si è capito se le sia arrivato bene all’orecchio il nome di Delia.

Poco dopo la Sorge, parlando con il chirurgo Giacomo Urtis, rivela di avere una notizia scottante da raccontare. Così l’uomo, incuriosito, poco dopo domanda: “Amo mi devi raccontare della roba che hai sentito”, la incalza. Lei: “Ah, sì. La nuova concorrente… Ilaria o Gaia”, dice, ma in quel momento la regia la censura.

Atteggiamento che insospettisce e non poco i fan, i quali avevano già notato che negli ultimi giorni Soleil, aveva ammesso di aver parlato con gli autori, i quali gli avevano fatto una serie di domande su Alex e Delia: “Mi hanno chiesto se non mi sembrasse strano che nel video in collegamento, Delia, non fosse accanto a lui”, aveva dichiarato, “Magari si sono lasciati”.