Giacomo Urtis, la rivelazione su Miriana: “Un amico le regalava…”

Giacomo Urtis è uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip. Il chirurgo sta giocando in coppia con Valeria Marini. Personaggio molto eclettico, in queste settimane si è lasciato andare a diverse confessioni sul suo passato ma anche nei confronti di colleghi presenti in casa. Durante la scorsa puntata approfittando della pausa pubblicitaria, Giacomo parlando con Soleil Sorge, ha fatto una confessione scottante contro Miriana Trevisan e il suo passato.

Il chirurgo ha ammesso di aver conosciuto la Trevisan prima di entrare nel loft di Cinecittà e a questo punto, ha svelato alla sua compagna d’avventura un retroscena assurdo che riguarda la sua acerrima nemica Miriana.

“Mi sembra strano che la facciano passare come se fosse pazzesca, bravissima, come una vittima. Amore, poi una volta che usciamo da qua ti racconto cosa ho visto in questi anni, perché io la conoscevo già prima di entrare qua. Un mio amico le comprava orologi, scarpe da 20-30 mila euro…”. Insomma dichiarazioni scottanti nei confronti di Miriana che non sono sfuggite agli occhi ed alle orecchie degli ascoltatori.

Udendo le parole di Giacomo Urtis, Soleil Sorge ha detto: “Io l’ho riconosciuta subito. Non mi convince. Fa la vittima e tutti che ci cascano”. “Ne fa fuori uno dopo l’altro” – ha risposto Giacomo.

Miriana Trevisan che ha ricevuto la notizia della scomparsa improvvisa di una persona a lei cara. La showgirl è stata informata della scomparsa di suo zio e tornando in giardino è scoppiata in lacrime “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio” – ha detto. Trovando il sostegno degli inquilini, la concorrente si è sfogata raccontando che lo zio era malato da tempo: “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”.