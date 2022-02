L’edizione di quest’anno del GF Vip ci sta regalando delle montagne russe di emozioni. Di sicuro le dinamiche create tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran hanno dato molta visibilità e suscitato la curiosità del pubblico.

Fonte studio GF Vip

La scorsa puntata del GF VIP ha fatto da cornice a un duro scontro tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Alfonso Signorini stuzzica la Caldonazzo, che ci va giù pesante con le critiche su Soleil e l’avvicinamento che quest’ultima ha avuto con la sua nemica Delia Duran.

Secondo Nathaly, il loro chiarimento faceva parte solo di un finto teatrino. Come se non bastasse ha riservato alla Sorge delle dure parole. Nelle ultime ore l’argomento riaffiora in casa.

L’attrice si confronta sulla questione con la Duran e dopo un po’ ammette: “Mi rendo conto che ho esagerato”. Come precedentemente spiegato, Nathaly, nel corso della puntata del GF Vip, in diretta ha riservato per Sole delle dure parole.

Delia parla con lei, e dopo breve, la Caldonazzo ammette di essere ben consapevole che ormai il rapporto con la Sorge è compromesso a causa delle sue stesse parole.

Inaspettatamente arrivano anche parole di approvazione: “Guarda che lei mi sta anche simpatica, è una che quando ci parli, ci parli anche bene. Ho sbagliato perché ho preso difese per te forti, mi sono esposta tanto. Non ho problemi con lei, mi è dispiaciuto solo da parte di donna, che poi è un errore che ho fatto anche io, sono stata con un uomo sposato e non si fa”.

Delia invita Nathaly a parlare con la Sorge e chiarire, poi la ringrazia per il confronto e le belle parole: “Ti voglio un sacco di bene, grazie per tutto quello che hai fatto per me”.