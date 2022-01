Nathaly Caldonazzo è sempre al centro delle dinamiche e lo è stata anche nell’ultima puntata del GF Vip. La vippona ne ha una per tutti. Prima il confronto con Valeria Marini, poi la discussione con Sonia Bruganelli, per ultimo un faccia a faccia durissimo con Alex Belli.

Fonte studio GF Vip

Nella scorsa puntata del GF Vip, l’ingresso di Delia Duran, la compagna di Belli, ha riacceso le polemiche nel trio Soleil, Delia, Alex. Nathaly non ha mai fatto mistero nel dichiarare che da parte sua, dopo aver stretto amicizia con la nuova gieffina, c’è una grande amarezza.

La Caldonazzo ha anche più volte criticato l’atteggiamento di Belli, riservando per lui dure parole: “Ho conosciuto uomini così e mi sono trovata in una situazione simile. È un narcisista patologico manipolatore, secondo me rispecchia al 100% questa patologia”. Affermazioni che di certo non sono passate inosservate.

Fonte studio GF Vip

L’attore invita Nathaly a ponderare le sue parole: “Devo difendermi da queste accuse, devi dare il peso alle parole che pronunci e avere rispetto per una persona che non conosci. Sono molto lontano da questi aggettivi, mi dissocio e ti invito a chiedermi scusa”. Ma pare non ci sia nessuna sfumatura di rimorso nelle parole della vippona, la quale invece rimarca la dose: “Ci ho pensato, ti ho studiato prima di entrare. L’ho capito da come tratti Delia”. Ma in casa gli animi si scaldano, in particolar modo quello di Soleil Sorge.

Quest’ultima parte in difesa di Belli, che invita Nathaly Caldonazzo a dare più valore alle parole, che hanno una certa risonanza fuori dalla casa. “Bisognerebbe avere una laurea per diagnosticare certe patologie” dice. Ma a nulla è servito: la Caldonazzo prosegue per la sua strada e continua a difendere Delia Duran. Queste le sue parole: “Ho fatto queste affermazioni perché intanto non si tratta di amore, l’hai annullata stando qui dentro”.