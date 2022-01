La puntata del GF Vip è stata all’insegna dei confronti. Tanti i protagonisti che hanno intrattenuto il pubblico. Tra questi di sicuro ci sono Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli, con il loro botta e risposta. Le due colgono l’occasione per chiarire la divergenza nata nella scorsa puntata.

Fonte studio GF Vip

La Bruganelli non ha peli sulla lingua e svela un particolare piccante, verificatosi diversi anni prima e che riguarda proprio la sua rivale. Come precedentemente detto, i dissapori tra le due, sono nati nella scorsa puntata del GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis aveva fatto una battuta su Nathaly: “Ha fatto una presentazione come se fosse Julia Roberts e invece è solo la Caldonazzo”.

Un’affermazione che di certo non è sfuggita alla diretta interessata, che durante la settimana aveva fatto notare che: “Certo lei si è fatta l’uomo con l’aereo privato”. Torna l’argomento in puntata e Nathaly comincia così: “Sonia non sei stata molto carina. Probabilmente non sai cosa ho fatto, una che ha lavorato in 60 spettacoli non mi sembra che non abbia mai fatto niente”. La Bruganelli si scusa, ma sempre con fare pungente, racconta un’aneddoto di qualche anno fa.

Fonte studio GF Vip

È una cosa che è successa diverso tempo fa. “Quando io avevo una linea di abbigliamento per bambini, lei venne all’inaugurazione con un amico comune. Voleva che io le dessi un cadeaux, cioè una borsa con il nome di sua figlia, sottolineando chi fosse e all’epoca io le dissi che non era comunque Julia Roberts”. La showgirl, ribadisce che: “Guarda era stato proprio l’amico comune a dirmi che ci sarebbe stato un regalo e allora io l’ho chiesto, ma infatti poi l’ho pagata la borsa”.

La Bruganelli vuole anche sottolineare qualcosa che non le è andato giù. Ovvero, in merito al discorso ‘dell’aereo privato’ della famiglia Bonolis. “Sono ormai 17 anni che lavoro e ho una mia attività, quindi dire certe cose senza conoscermi non è bello. Ti auguro di trovarlo un uomo con l’aereo privato, ma devi anche sapertelo mantenere” conclude.