GF Vip: nel reality arriva Kekko dei Modà per Davide Silvestri

La sorpresa per Davide Silvestri. Arriva Kekko Silvestri e riserva per lui delle splendide parole

Al GF Vip, oltre alle liti e ai dissapori, c’è posto anche (per fortuna) per i sentimenti e i momenti commoventi. Ed è proprio a uno di questi che i telespettatori hanno potuto assistere nel corso della puntata del 10 dicembre. Dopo un inizio abbastanza turbolento, tra liti e accuse, finalmente un attimo carico di emozioni.

Fonte studio GF Vip

Il protagonista di questo episodio è Davide Silvestri. A chiamarlo è lo stesso Alfonso Signorini, che presenta al concorrente una sorpresa meravigliosa. A quanto pare, il cugino di Davide (nonché frontman dei Modà) Kekko Silvestri ha voluto mandargli un messaggio di sostegno e supporto. I due cugini sono sempre stati molto uniti. In non poche occasioni il gieffino lo aveva citato, rivelando tutta la sua gratitudine per l’appoggio che il cugino gli ha sempre dimostrato.

Queste alcune delle parole di Silvestri su Kekko: “In un certo senso mi ha anche salvato la vita. Siamo sempre stati uniti, è stranissimo che io ho fatto l’attore a livelli medio alti, lui il cantante a livelli altissimi, ma nessuno ha raccomandato l’altro e nel momento del bisogno lui mi ha salvato la vita”. Il cantante, anche in questa occasione, ha voluto dimostrare il suo sostegno.

Kekko crede fermamente in suo cugino e lo dimostra con queste parole: “Ciao Davide, eccomi qui, ho deciso di mandarti questo video perché seguendoti ogni giorno ho notato che quella luce che hai negli occhi si sta spegnendo, e volevo farti sentire il mio appoggio. Dici sempre che io ti ho aiutato, ma lo hai fatto anche tu, mi hai aiutato a portare a termine le mie battaglie, tu hai fatto diventare piccoli i miei problemi”.

Poi conclude: “Ti posso dire che tutte le persone che ti conoscono si stanno divertendo un sacco. Hanno visto nella casa quello simpatico, quello stupido, ed è anche per questo che la gente ti vuole bene. Mi ha fatto molto piacere vederti recitare, e dopo tanti anni è stato bello vederti. Mi manchi moltissimo, ti voglio bene e ti vorrei abbracciare, ma spero di farlo il più tardi possibile”.