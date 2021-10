Come ogni anno al GF Vip, il seguitissimo reality show condotto in maniera sapiente da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, nascono nuovi amori e nuove relazioni. Anche in questa edizione non sono mancati. Dopo la relazione ormai giunta al termine tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo un’altra sembra essere possibile.

Infatti da diversi giorni Nicola Pisù e Miriana Trevisan si sono molto avvicinati. Tra i due c’è stato anche un bacio. Dopo poco però la bella soubrette ha cominciato a fare dei passi indietro. L’ultimo episodio risale alla sera della festa all’interno della casa del GF Vip. I due prima che cominciassero i festeggiamenti sono rimasti un po’ da soli dedicandosi attenzioni come accade da un po’ di tempo a questa parte.

Il giovane gieffino non ha perso l’occasione per dichiarare le sue intenzioni. Nicola infatti ha detto alla soubrette che ci tiene ad essere molto diretto e a dirle quello che pensa. Difatti dice subito di non essere propriamente innamorato, ma che quando si trova in compagnia della bella napoletana il suo cuore prende a battere più forte e che vorrebbe abbracciarla e baciarla. Discorso molto diverso per la Trevisan.

Miriana infatti gli ha detto in maniera decisa di volersi divertire e di avere molto piacere della sua vicinanza, ma di non riuscire ad andare oltre, non adesso almeno. Riguardo il bacio la ragazza confessa di non poterlo fare in quanto lei lo considera come un gesto molto intimo. Infine la soubrette ha concluso di non volergli mentire e men che meno ferirlo o fargli del male.

Con questa dichiarazione Miriana ha chiarito le cose. Probabilmente dentro la casa questa relazione non andrà oltre questa vicinanza. Non ci resta che seguire con attenzione le prossime puntate del reality per vedere eventuali sviluppi.