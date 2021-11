GF Vip: Nicola travolto dalle polemiche per le offese fatte a Miriana. Interviene la mamma Patrizia Mirigliani

La nuova edizione nel GF Vip 6 sta regalando al pubblico colpi di scena e dibattiti sempre più accesi. Questa volta i riflettori sono puntati su Nicola Pisu, finito nella bufera per le offese che nella scorsa puntata ha riservato a Miriana. Oggi ad intervenire sulla questione è la mamma, Patrizia Mirigliani. La donna scrive un lungo messaggio dopo aver visto cosa è successo nel corso della diretta.

Fonte studi GF Vip

Le parole dette del gieffino alla Trevisan non sono di certo passate inosservate. Il tutto è avvenuto durante le nomination durante le quali Nicola scopre la sua carta e dichiara di aver nominato Miriana. Tra i due si apre un acceso dibattito sfociato poi in una vera e propria lite e Pisu preso dalla collera ha affermato: “Vai da chi ti tratta male questo ti meriti”, in maniera lapidaria.

Tali parole scatenano l’ira di Alfonso Signorini, che in diretta dallo studio di Canale 5 intima al concorrente di chiedere scusa: “Dovresti vergognarti” tuona il conduttore. Parole forti che sollevano le polemiche sui social. L’opinione pubblica si divide in due tra coloro che attaccano senza pietà e chi lo difende anche per via del suo difficile passato.

Ovviamente a prendere le sue parti arriva la mamma Patrizia Mirigliani, la quale scrive un post nel quale spiega che: “È proprio vero Nicola: non è importante la meta ma il viaggio che ognuno di noi compie per raggiungerla. Tu hai affrontato le tue paure, i mostri del passato e altri del presente senza mai arretrare, con grande coraggio e umiltà. Comunque andrà a finire questa avventura, tu per me hai già vinto. Ti amo immensamente”.

Subito dopo la puntata, Nicola si rende conto della gravità delle sue parole e cerca di correre ai ripari: “Mi dispiace per averle detto quelle cose, la mia frase era intesa come: Io ti ho sempre trattata bene” ha argomentato così con Giucas Casella, il quale ribatte: “Lascia perdere tutto, fai il tuo percorso”.