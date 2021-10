Patrizia Mirigliani va in trasmissione per confrontarsi con il figlio e spiegarsi riguardo i post su Instagram

Tutti gli anni il GF Vip, il popolare reality show condotto magistralmente da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci offre polemiche anche molto accese. Questa edizione sta rispettando perfettamente il copione. La più accesa di questo periodo riguarda l’organizzatrice di “Miss Italia” Patrizia Mirigliani e due inquilini del GF Vip.

Fonte Studio GF Vip

Nicola Pisù, figlio dell’imprenditrice, e Miriana Trevisan. Il motivo del contendere è la presunta relazione tra questi ultimi. Già in precedenza l’imprenditrice aveva fatto arrivare la notizia della sua contrarietà a questo rapporto. Qualche giorno fa avevano fatto scalpore due post su Instagram. Il primo sul suo profilo presentava una foto del figlio con l’acronimo “N.F.P.I.G.” (non farti prendere in giro).

Il secondo invece uscito sul profilo di Nicola con un fotomontaggio di Miriana e la strega Amelia, alla quale la soubrette era stata paragonata. Questi post avevano creato molto malcontento e dispiacere alla bella soubrette. Così Patrizia ha pensato di andare in puntata per spiegare il suo punto di vista sulla vicenda a tutti ed in particolare all’amato figlio. La donna ha infatti detto a Nicola che l’acronimo non era indirizzato a qualcuno in particolare ma a tutti coloro che avrebbero potuto approfittare della sua bontà d’animo.

Poi ha continuato ricordando come negli anni si siano protetti ed aiutati a vicenda. Infine consigliando al figlio di non mettersi nelle mani di persone che non lo apprezzano veramente. Riguardo Miriana ha detto di non avercela con lei, solo che non sa che tipo di valore dare a questa relazione ancora agli inizi. In questo momento li vede vicini ma all’uscita le cose potrebbero cambiare non poco il tutto perché l’imprenditrice non vede stabilità tra i due.

Sulla vignetta incriminata Patrizia Mirigliani ha confessato che era ironica, il paragone alla strega perché Miriana legge la mano e fa cose simili. L’imprenditrice ha consigliato al figlio Nicola di non correre in quanto questo rapporto potrebbe essere soltanto una amicizia. Infine ha concluso che non vuole delle delusioni per il ragazzo, specialmente in questo momento.