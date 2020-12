GF Vip: Non è stata Elisabetta a mandare l’aereo a Pretelli. Lo svela Giulio

Non mancano i colpi di scena in questa nuova edizione del GF Vip. Lo scorso 23 Dicembre, Pierpaolo Pretelli è stato destinatario di un aereo con un messaggio che subito è stato attribuito ad Elisabetta Gregoraci. Ora, però, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, rivela che il messaggio non è affatto opera della badessa.

Il messaggio recitava: “Pierpa, vola solo. Buon Natale, Greg”, e tutti non hanno potuto fare a meno di pensare alla Gregoraci. Lo stesso Pretelli aveva affermato: “Me l’ha mandato Elisabetta”, senza mostre il minimo dubbio. Secondo Pierpaolo, EliGreg voleva consigliargli di continuare il suo percorso nella casa in solitaria, senza legarsi ad altre donne.

Ma a quanto pare mai deduzione fu più errata. Giulio, fratello di Pretelli, ha spiegato a tutti i fan, come stanno le cose tramite il suo profilo instagram. Giulio ha spiegati che gli artefici del messaggio sono i cosiddetti “gregorelli”, ovvero la sfilza di fan che sogna un lieto fine per la coppia più quotata di questo GF Vip: Pierpaolo ed Elisabetta.

La Gregoraci quindi non ha niente a che fare col messaggio che avrebbe potuto riavvicinare i due, ne è completamente ignara . Elisabetta, però, non ha ancora proferito parola sull’accaduto. Il silenzio della Gregoraci, però, non riguarda anche la sua opinione riguardo la relazione con Pretelli. La badessa, infatti, è stata chiara: quella con Pierpaolo non sarà nulla più di un’amicizia.

A confermare questa visione arriva anche l’invito di EliGreg, rivolto a Pierpaolo, di continuare il suo percorso serenamente e, magari, cercare di costruire nuovamente qualcosa con la madre di suo figlio, Ariadna Romero. Ormai è chiaro, Elisabetta non prova sentimenti per Pretelli. I fan dovranno accontentarsi e rassegnarsi. Ma ovviamente tutti aspettano i risvolti che ci saranno solo una volta che anche Pierpaolo sarà fuori dal reality.