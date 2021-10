Le notti nella casa del GF Vip di quest’anno sono parecchio movimentate. Ci sono diversi concorrenti che amano davvero fare le ore piccole spesso disturbando chi vorrebbe riposare. Lo sanno bene i fan del programma che restano in loro compagnia fino a tarda notte seguendo la diretta sul canale 55 del digitale terrestre.

Le più scatenate sono sempre loro, le principesse Selassié, soprattutto la piccola Lulù che è sempre l’ultima ad andare a letto. Anche la scorsa notte è andata così, Amedeo Goria e Giucas Casella si sono quindi lamentati del casino e dell’impossibilità a dormire.

Tra gli spuntini di mezzanotte, gli scherzi e le avances notturne, la notte succede davvero di tutto. Per non parlare dei giri di letto che ogni sera avvengono. Casalino la scorsa notte è stato uno dei primi ad addormentarsi e si è ritrovato a dormire con una principessa ed è stato svegliato in piena notte. Amedeo che dormiva in salotto, svegliato anch’esso dal trambusto, ha deciso di cercare un posto in camera intanto che la principessa Lulù svegliava piano piano tutti.

GF Vip, Giucas Casella sempre esilarante

All’improvviso anche Giucas Casella è stato svegliato e in una reazione tra il divertente e il preoccupante si è messo a gridare credendo fosse già mattina. L’illusionista anche nel buio delle stanze da letto riesce e creare delle scene esilaranti. In questi giorni è uscita una sua intervista rilasciata prima di entrare nella casa al settimanale Nuovo dove ha confessato i motivi che l’hanno spinto a mettersi in gioco.

“A spingermi verso questo reality è stata la voglia di rimettermi in gioco in un esperimento ad alto rischio, visto che non è facile convivere con persone che non conosco…E certamente non ci sarei andato gratis…” – ha ammesso senza giri di parole. A riguardo il suo cachet ha detto: “E’ soddisfacente…Non mi sarei mai svenduto per quattro soldi…”.

