L'illusionista confessa di avere un debole per una gieffina presente in casa al Gf Vip

Giucas Casella è un personaggio che sa come far parlare di sé. La scorsa notte mentre era in giardino con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, ha svelato di avere una particolare attrazione per una gieffina.

Fonte: Mediaset

Non è raro in queste sere vedere Giucas in compagnia degli altri compagni, in giardino, tra una sigaretta e l’altra, parlare delle sue avventure ed esperienze. Alcuni suoi colleghi sembrano apprezzare particolarmente i discorsi e le confessioni dell’illusionista.

E la scorsa notte si è lasciato andare ad una speciale confessione: “Sono impazzito per Lulù” – ha confessato a Gianmaria Antinolfi, al quale ha detto di essere ammirato dal candore e dal carattere affabile della piccola principessa. Ma in realtà è rimasto estasiato non solo da lei ma bensì da tutte e tre le principesse tant’è che ha detto successivamente: “Sono impazzito per le tre principesse”.

Giucas Casella pazzo per le tre principesse

Le tre principesse che a quanto pare l’hanno sorpreso in meglio in queste prime settimane di permanenza in casa. Essendo molto giovani e sconosciute, Giucas ha confessato di aver nutrito forti dubbi sulla loro lunga permanenza in casa. Ed invece ha dovuto ricredersi: “Pensavo durassero quanto un gatto in tangenziale, e invece – ha chiosato Giucas – mi stanno sorprendendo”. Le tre sono davvero la rivelazione di questa edizione. Due delle tre sono impegnate ora in flirt con altri coinquilini della casa.

Se Lulù si è lasciata completamente andare con Manuel Bortuzzo con i due che dopo giorni di forte passione ora stanno vivendo la loro storia in modo più razionale, anche la sorella maggiore Jessica negli ultimi giorni si è avvicinata molto al modello Samy. La scorsa notte come rivelato anche dall’ex gatta nera Ainett Stephens hanno anche dormito insieme. E intanto fuori c’è chi l’accusa come il settimanale Oggi in edicola questa settimana di non essere vere principesse con il padre che si troverebbe in carcere di Svizzera per una truffa milionaria.

