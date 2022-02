Lulù Selassié costretta a lasciare il suo letto per fare spazio a Barù

Continuano a passare le giornate per i concorrenti reclusi nella casa del GF Vip. Gli ultimi periodi sono stati carichi di emozioni e colpi di scena per tutti i gieffini ancora in gioco. Alcuni, però, si sono fatti notare più di altri, dando vita a dinamiche ed eventi inattesi.

Ovviamente, tra questi non si può non contare le principesse Selassié: Lulù e Jessica. Di recente, Lulù sta passando delle notti sempre più inquiete. Due sere fa, la principessa ha avuto quello che sembrava un crollo nervoso a tutti gli effetti, seguito a stretto giro di posta da una furibonda lite con niente meno che la sua stessa sorella, Jessica.

La pietra dello scandalo era il fatto che la maggiore delle Selassié aveva deciso di spendere la notte in compagnia di Barù, nello stesso letto in cui Lulù era solita dormire con il suo fidanzato, prima che venisse eliminato dal gioco. La scorsa notte, però, le cose sembrano essere cambiate radicalmente.

Fonte studio GF Vip

Ma vediamo meglio cosa è successo. Dopo una serata cinema organizzata dalla produzione del reality, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Barù si ritrovano nella stanza arancione, intenti a parlare dell’intesa che sta nascendo tra la principessa e lo stesso Barù. Dopo questo scambio di opinioni, il gieffino si dirige da Jessica per sdraiarsi al suo fianco. Inaspettatamente, la piccola Lulù, invece di dare ancora in escandescenze, decide di lasciare spontaneamente libero il suo posto.

Una mossa diretta a due obbiettivi: evitare un’altra lite con un importante punto di riferimento per la gieffina e, nel contempo, permettere a Jessica di avvicinarsi all’uomo per cui prova un interesse.

Molti telespettatori hanno apprezzato questo gesto come uno splendido atto di solidarietà verso sua sorella. Altri invece credono che si tratti solo di strategia, alla luce di quello che era successo durante la diretta. Chissà che Alfonso Signorini non decida di dare risalto anche a questi eventi, come ha fatto con quelli avvenuti nella sera subito precedente.