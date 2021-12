GF Vip: nuova ‘attrazione chimica’. Soleil Sorge e Alessandro Basciano coccole sotto le coperte

Nella casa del GF VIP sembrerebbe che la bella Soleil Sorge abbia ritrovato con il nuovo concorrente Alessandro Basciano una certa ‘chimica artistica’. Il ragazzo, in maniera del tutto ‘casuale’, ha scelto proprio il letto dell’influencer per dormire.

Tanti i fans del reality che hanno notato che nella notte Alesando e Soleil hanno dormito praticamente attaccati. Ma non solo: anche il risveglio è stato condito da molte coccole. Si sono svegliati abbracciati e lui le ha dato un bacio sul collo. Ma a confermare il tutto sono proprio i diretti interessati, durante una chiacchierata con Giacomo Urtis.

Fonte studio GF VIp

La Sorge si giustifica così: “Ma come eravamo davvero avvinghiati? Diciamo che non me ne sono accorta del tutto, o meglio avevo il dubbio se fosse successo realmente o fosse parte del sogno che ho fatto. Però ammetto che è stato piacevole. Ho toccato per capire se fosse vero o un sogno. Il fatto è che stavo sognando di essere con un’altra persona e quindi non capivo”.

Ma Alessandro non si lascia scoraggiare e chiarisce: “Però non è bellissimo se mi dici che nel sogno non ero io. Comunque stanotte mi hai abbracciato te, poi stamani mi sono aggrappato a te, eravamo appiccicati, però eri sveglia. Anche per me è stato piacevole. A me se una persona mi piace vorrei buttarmi. Giacomo dice che devo aspettare perché altrimenti brucio le tappe?”.

Ma è quando Alessandro si allontana che la Sorge scopre le sue carte, confidando a Urtis di non essere affatto indifferente alle attenzioni che Basciano le riserva. Ma in questo momento, la ragazza è frenata, non vuole gettarsi in una nuova attrazione chimica nella casa del GF Vip. “Certo che è un bravo ragazzo e mi ha colpita è ovvio. Sì è bello, ma anche no amore, sto cercando di elaborare il tutto ancora. Anche perché mentalmente sto ancora pensando a fuori e però il mio subconscio fa degli scherzi. Certo che mi stanno mettendo alla prova”, chiarisce.